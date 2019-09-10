大陸今年快遞量預計逾600億件 20:052019/09/10 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸國家郵政局局長馬軍勝出席第三屆中國（杭州）國際快遞業大會。（取自澎湃網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 第三屆中國（杭州）國際快遞業大會10日在浙江桐廬舉行，大陸國家郵政局局長馬軍勝致詞時表示，預計大陸今年全年的快遞量將超過600億件。 馬軍勝闡明，600億件此一數字，基本上為全球快遞量的一半以上，全年能支撐線上的網路零售交易額近8兆元人民幣，新增社會就業20萬以上。 今年以來，大陸快遞業仍維持居高且總體平穩、穩中有進的良好態勢。馬軍勝指出，目前大陸每年跨境快遞量約20億件，占快遞年業務量的3％，跨境快遞業務收入也只占大陸快遞業務收入的8％，與國際同行相比仍存在較大差距。 (旺報 ) #快遞 #大陸 #國際 #業務 #網路 #零售 也許您會感興趣 推薦閱讀 貿易拉貨排程影響 特力8月營收少7千萬 19:242019/09/06 財經 一盒月餅20萬元 貴的關鍵在這 15:152019/09/09 生活 《業績-生醫》天津馬光業績出色，馬光8月營收締同期新猷 17:222019/09/09 財經 柯富仁請辭元太董座 總經理李政昊代理 17:452019/09/09 財經 券商對關係人融通利率 不得優於其他客戶 18:592019/09/09 財經 男友「陪睡1晚」車成交 她崩潰問：業務潛規則？ 09:332019/09/10 社會 《業績-百貨》關中8月營收年減1.87％，熱源產品由外而內布局 10:002019/09/10 財經 《業績-金融》開發金前8月獲利104.62億元，每股盈餘0.72元 16:142019/09/10 財經 陸快遞業保持高速發展 前8月業務達387億件 18:072019/09/10 財經 純網銀股東派任董監抱怨多 顧立雄怒了 19:542019/09/10 財經 兩岸熱門新聞 陸官媒《中國日報》FB警告：香港有人計畫911發動恐怖襲擊 - 兩岸 騷亂不息 香港金融中心地位或被新加坡取代 - 時政 擁兩款隱形戰機 僅中美能辦到 - 焦點新聞 - 旺報 香港官員：少女被誤導向激進示威者獻身確有其事 - 兩岸 何韻詩黃之鋒將赴美國會支持香港人權民主法案 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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