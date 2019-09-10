第三屆中國（杭州）國際快遞業大會10日在浙江桐廬舉行，大陸國家郵政局局長馬軍勝致詞時表示，預計大陸今年全年的快遞量將超過600億件。

馬軍勝闡明，600億件此一數字，基本上為全球快遞量的一半以上，全年能支撐線上的網路零售交易額近8兆元人民幣，新增社會就業20萬以上。

今年以來，大陸快遞業仍維持居高且總體平穩、穩中有進的良好態勢。馬軍勝指出，目前大陸每年跨境快遞量約20億件，占快遞年業務量的3％，跨境快遞業務收入也只占大陸快遞業務收入的8％，與國際同行相比仍存在較大差距。

(旺報 )