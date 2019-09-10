警員薛定岳騎機車追捕吸毒嫌犯時，擦撞分隔島身亡，薛定岳的未婚妻侯珊珊發出超過千字的建言，呼籲政府取消酒駕取締額度。總統蔡英文於臉書回應表示，她已經仔細閱讀侯小姐的建議，警政署也將取消取締酒駕的基準，改用獎勵方式鼓勵員警執勤。

蔡英文表示，她有看到侯小姐的陳情書，也已經仔細閱讀，很感動侯小姐在悲痛的同時，還寫了這封公開信，為全體警察同仁的安全陳情。

蔡英文指出，事發後立刻交代內政部長徐國勇，除了個案慰問和撫卹，更要針對員警執勤時的安全進行必要檢討。從配備到訓練，都要特別強化員警安全。例如：警察的安全帽雖然符合CNS國家標準規格，但能不能更安全？警政署會立刻進行檢討。

關於侯珊珊建議的績效評比問題，警政署也已經表示，將取消「取締酒後駕車工作計畫之基準分」，改成多用獎勵的方式來鼓勵員警執勤。蔡英文希望這樣有助於減輕基層同仁不合理的壓力。

另外，針對酒駕、毒駕的罰則，政府修改了刑法及道路交通管理處罰條例，加重處罰，也新增同車乘客連坐受罰的規定，新法規已經分別在今年6月19日、7月1日上路。

蔡英文允諾，一定會密切觀察新法規的實施成效，努力來遏止酒駕、毒駕的問題。我也要再次嚴肅地呼籲所有國人：請務必遵守法律，喝酒不開車，千萬不要酒駕或毒駕、不要造成更多的憾事！

(工商 )