三度獲得奧斯卡提名的瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix），今年以《小丑》同名角色獲得各界矚目，不僅一舉擒下威尼斯最佳影片「金獅獎」，也是首部超級英雄電影獲得歐洲影展最大獎的殊榮。今（10日）瓦昆菲尼克斯獲頒多倫多影展演員成就獎，在演說中他提到，若不是已故的哥哥瑞凡菲尼克斯（River Phoenix）他不會有今天的成就，說道：「我很感謝他，因為演戲給了我不可思議的人生。」

瓦昆菲尼克斯飾演「小丑」亞瑟。（華納兄弟提供）

同時他也感謝了所有在演藝之路上幫助過他的人，他說：「當我看到那些《小丑》的片段時，我想到了我的姊妹們，瑞恩、立伯蒂與桑瑪，她們還是我最好的朋友。」他同時也感謝父親，讚揚他灌輸給自己強烈的職業道德感，而另外一點他說：「雖然《小丑》的導演陶德菲利普斯（Todd Phillips）可能不會同意，但我的母親是我不斷獲取靈感的來源，我所做的一切都是為了她。」他最後還提到目前最重要的人物：魯妮瑪拉，她也同時出席了這場盛會，在台上向她表達深深的愛意。

而多倫多影展藝術總監兼聯合負責人卡麥隆貝立則說：「展現出原始的本能與完美的技巧，瓦昆菲尼克斯堪稱當代電影界最優秀的演員之一。在過去三十年來，他為每個曾經扮演過的角色帶來令人驚豔的演出，多倫多影展很榮幸能夠頒獎給這位才華洋溢的藝術家。」

為了讓自己成為漫畫與電影史上最知名的反派「小丑」，瓦昆菲尼克斯減重超過23.5公斤，他每天僅以一顆蘋果果腹，腳上穿著厚重又不合腳的小丑鞋，導演陶德承認：「那是我的想法，我想要這個角色看起來很飢餓，很不健康，就像一匹營養不良的野狼。」瓦昆費盡心思要從外型與內心探索出小丑的模樣，他的決心與毅力令人佩服。該片10月3日上映。

(中時 )