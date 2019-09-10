日本首相安倍晉三11日將進行第4任首相的第2次內閣改組，內閣的主要成員副首相兼財務大臣麻生太郎及官房長官菅義偉獲留任，且內定外務大臣河野太郎出任防衛大臣，經濟再生大臣茂木敏充接任外相。民調中未來首相呼聲最高的眾議員小泉進次郎將首度入閣，出任環境大臣。

安倍新內閣除了麻生、菅、河野、茂木4位大老外，這次決定起用13位首度入閣的議員，是安倍內閣起用新人最多的一次。其中最受矚目的是38歲、前首相小泉純一郎的次男、在自民黨內擔任厚生勞動部會長小泉進次郎。

無所屬派閥的小泉已當選過4屆眾議員，他有承襲自父親的辯才與相貎，是自民黨中最具魅力的政治家之一。自民黨每次的大選都會派小泉全日本走透透為候選人拉票，被喻為師奶殺手的他所到之處必造成轟動。最近他宣布與日本申奧代言人、日法混血女主播瀧川克里斯汀結婚的喜訊更掀起很大的話題。

小泉還年輕，這次破例入閣讓許多人感到意外。安倍執意讓小泉入閣乃有心培養自民黨的新生代接班人，也可說是安倍對新內閣下的定義，「安定與挑戰」中的挑戰。

(中時 )