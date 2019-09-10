一鍋香噴噴的火鍋，令人垂涎三尺，不過也因為香味四溢「一家火鍋萬家香」，讓警方順著香味找到了火鍋主人，也順利逮捕了這名通緝犯。

據大陸「澎湃新聞」報導，9月7日，在江蘇南通警方得知公安部發布的一名郭姓通緝犯將與女友相約在某公寓樓內吃火鍋，於是派出所警員立即趕往，在情資所指的一處公寓查找，準備逮捕這名郭姓男子。

在警方的通緝資料裡，這名郭姓南通人因涉嫌參加黑社會性質組織參與實施詐騙、敲詐勒索犯罪，但郭兵一直隱匿行蹤，以致被發布通緝在案。

警方日前接獲重要線索，指郭姓通緝犯與女友會面，相約在住處一同吃火鍋。正當警方在公寓樓道裡悄悄埋伏，清查住戶想確定郭所在的位置時，突然從一間屋子飄出陣陣火鍋香味，專案人員笑顏逐開說：要找的人就藏在這間屋子裡！

通緝犯煮火鍋太香了，被警方鎖定逮捕。（圖取自澎湃新聞）

當時埋伏警員先按兵不動，讓郭和女友先飽餐一頓，等到凌晨兩人熄燈「休息」時，警認為抓捕時機成熟，破門而入順利將郭逮捕。

郭男被逮捕後，私下跟警員抱怨說，因為和女友很久沒見面，所以準備了火鍋料，煮了一鍋香噴噴的火鍋與女友大快朵頤，沒想到卻因火鍋太香「壞了事」！

(中時電子報)