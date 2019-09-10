《夜鶯的哭聲》以性、暴力和血腥情節，探討種族與性別的暴力，在去年風光榮獲威尼斯影展評審團特別獎，該片甚至有吊死、槍殺原住民等踩在道德底線的畫面，表現強烈被列為限制級，在台灣一刀未剪與觀眾見面。隨著電影叫好叫座，導演珍妮佛肯特（Jennifer Kent）也興奮透露，將有機會執導漫威宇宙首位澳洲原住民英雄電影《Manifold》。

珍妮佛過去以驚悚片《鬼敲門》創票房口碑佳績，更曾是《驚奇隊長》的候選導演，新作《夜鶯的哭聲》再次驚艷國際。身為澳洲人的她，今年透過新作揭露家鄉歷史，對於澳洲族群的深入研究更讓她有望接下漫威執導筒，珍妮佛開心表示：「我被《Manifold》的澳洲原住民主角驚艷！如果我真的願意拍，其實一直有個機會在那！」

《夜鶯的哭聲》該片強調種族平等與女性自覺，影評與觀眾皆好評激讚：「電影很難下嚥，但絕對是一生必看！」男主角山姆克萊弗林也表示：「這是很多人的日常生活，卻沒有機會說出口的故事，我盡可能忠實呈現。」該片12日上映。

(中時 )