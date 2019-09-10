國民黨總統參選人韓國瑜將離場。（張穎齊攝）

「郭柯王」幕僚今（10）日齊聚中選會詢問連署事宜，鴻海創辦人郭台銘幾乎確定參選。國民黨總統參選人韓國瑜、黨主席吳敦義及北市8名立委提名人等，晚間在大直典華舉行北市里長服務促進會授證典禮，吳敦義致詞時重申，國民黨已經過非常公開、公平、公正的民調，由韓國瑜出線，明年一定要贏得總統。

授證典禮現場熱鬧非凡，婆婆媽媽們激動喊著「韓國瑜凍蒜！」吳敦義為韓國瑜站臺表示，去年國民黨贏得數10年來最成功的選舉，22縣市贏了15個， 議會贏了19個，要感謝各位中常委、立委、市議員，及國民黨最重要的幹部，和全國愛國、愛黨的同志。

吳敦義說，明年1月11日是第15任國家元首選舉，必須要贏，這是經過非常公開、公平、公正的民調，由韓國瑜出線了，並經中常會通過，又在7月28日經全國黨代表大會通過，韓國瑜一定要代表贏得明年總統。

吳強調，只有韓國瑜能夠代表國民黨和中華民國，可以撥亂反正，這是我們最大期待，贏得總統後，還是需要在立院113席中，必須贏過半，團結一心朝向60席的目標；贏總統後，有政府還要有國會，若總統當選、國會沒過半，很多政策沒辦法實施，所以總統選舉務必全勝。

(中時 )