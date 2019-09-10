新北市汐止警員薛定岳日前騎車攔追闖紅燈的毒犯，因發生擦撞而殉職，他的女友在臉書發表千字「陳情書」要給蔡英文總統，並提出3點建議，蔡英文今晚表示，針對酒駕、毒駕的罰則，已修法加重處罰，「我們一定會密切觀察新法規的實施成效，努力來遏止酒駕、毒駕的問題」「讓悲劇不再發生，我們一起努力」。

薛定岳的女友凌晨在臉書發表陳情書，提出3點建議，第一點是改變績效制度，「希望不要有太多的專案以免增加員警體力負擔」。第二點建議員警使用的安全帽，應該要定期更換，或是檢討員警使用的安全帽其安全性是否足夠，第三點則是要求「酒駕或毒販不可再開車上路，刑責制度要更改」。

她也建議修正刑法，針對傷害執行中的司法人員之人要加重其刑，以保護勞苦功高的司法人員，對此，蔡英文今晚在臉書表示，年輕的薛定岳警員因公殉職，就這樣離開我們，「我和許多國人一樣，都感到不捨與痛心」。

她說，有看到侯小姐的陳情書，也已經仔細閱讀。很感動侯小姐在悲痛的同時，還寫了這封公開信，為全體警察同仁的安全陳情。

蔡英文表示，事發當時，她立刻交代內政部徐國勇部長，除了個案的慰問和撫卹，更要針對員警執勤時的安全進行必要檢討。從配備到訓練，都要特別強化員警安全。例如：警察的安全帽雖然符合CNS國家標準規格，但能不能更安全？警政署會立刻進行檢討。

關於侯小姐建議的績效評比問題，她說，警政署已經表示，將取消「取締酒後駕車工作計畫之基準分」，改成多用獎勵的方式來鼓勵員警執勤。「我希望這樣有助於減輕基層同仁不合理的壓力」。

另外，針對酒駕、毒駕的罰則，政府之前修改了刑法及道路交通管理處罰條例，加重處罰，也新增同車乘客連坐受罰的規定，新法規已經分別在今年6月19日、7月1日上路。

蔡英文強調，我們一定會密切觀察新法規的實施成效，努力來遏止酒駕、毒駕的問題。她也要再次嚴肅地呼籲所有國人：請務必遵守法律，喝酒不開車，千萬不要酒駕或毒駕、不要造成更多的憾事！

(工商 )