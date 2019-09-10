王柏傑10日現身華視、三立、衛視中文台《用九柑仔店》媒體茶敘，他在劇中與王淨完美詮釋大小姐與長工的淒美愛情，相當虐心，博得許多觀眾的淚水，戲外兩人也傳出交情匪淺，對此他坦言因為拍這部戲才認識她，兩人只對戲一周，後來才變熟，他覺得彼此是朋友，還沒有到展開追求的地步。

提到王淨，王柏傑形容，「她蠻有意思的，在現場很會睡覺，沒在拍戲就是在冬眠的狀態。」兩人真如外傳曾交往？他回應，「我一直都是單身狀態，單身3年了，我們就是朋友，我覺得都有可能啦，不用把話說死。」他現在這年紀想追求的是穩定交往的對象，跟以前不一樣，更希望每段戀情都可以長久，所以不會太急著交往，反而希望從朋友開始相處。這樣的定位是否容易錯失真愛，他答得頗有深意，「這也是好事，或許1年過後，我又會遇到她。」

王柏傑形容王淨「蠻有意思的」。（三立提供）

談到兩人在這部戲的虐心橋段，王柏傑笑說：「她其實蠻可憐的，像那場第一集的哭戲，我要抱著她哭，眼淚、鼻涕都掉她身上，後來一直跟她道歉，覺得不好意思。」他認為語言跟角色轉換是自己拍這部戲的最大挑戰，「這次比較辛苦的是蔡昌憲，台語我沒辦法，所以每天等他到現場，他除了要背自己的詞，還要幫我改詞，真的很感謝他。」

王柏傑自稱是「倒數第2個男友」。（三立提供）

王柏傑曾在受訪自稱是「倒數第2個男友」，任何女星只要跟他被拍到，總是沒多久就傳出與別人的交往喜訊，他忍不住笑喊，「如果有人想嫁，就找我付點錢，再給公司抽一點，立刻就有好姻緣上門。」不過他也呼籲媒體不要再跟拍他了，「等我到時候確定交往了，再發照片給你們好嗎？」他身旁的朋友多數已結婚生子，很難認識新朋友，他目前雖然很習慣單身生活，但看到朋友曬小孩萌照還是會羨慕。

(中時 )