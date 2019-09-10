記者爆料安宰賢在片場是獨行俠。（圖／翻攝自채널A Home Youtube）

「韓版杉菜」具惠善和安宰賢結婚3年，最近因婚變內幕隔空互槓，具惠善在IG解釋，因不知道該不該相信丈夫外遇傳聞，自己才態度反覆，並指安宰賢和同劇女星搞曖昧，使吳漣序、金瑟琪中槍。近日《聽到傳聞》節目分析此事件，一位記者透露劇組知情人替安宰賢背書，說安宰賢在片場看起來特別孤單，不太跟他人互動，直到具惠善公布離婚消息，眾人才明白主因。

具惠善先前在IG表示安宰賢因變心有意離婚，又指手上有丈夫在飯店跟其他女人穿睡袍的照片為證，引來安宰賢透過律師澄清那是與前女友的合影，且早在節目《新婚日記》中曝光，因雙方各說各話，安宰賢也透過律師宣布，將對具惠善提離婚訴訟，讓法院依事實評斷誰是誰非。

節目《聽到傳聞》近日討論到具惠善離婚話題，一名記者表示，安宰賢最近忙拍《有瑕疵的人們》，聽聞他出軌傳聞後，該名記者便向劇組求證，得到的結果是安宰賢在劇組很陰沉，常一個人來來去去，有如獨行俠，更指安宰賢跟吳漣序除了拍戲時的互動，其他時候幾乎不會說到什麼話，間接力挺兩人清白。

(中時電子報)