針對媒體報導「陸軍106年興安專案6案，除湖口三營區乙案外，其餘5案均有延宕情形」，國防部晚上發布新聞稿指出，「興安專案」106年陸軍啟動6案，其中陸軍「湖口三營區」制定標準化範本，採統包方式試行，另5案依標準化範本已完成設計，可於年底辦理工程發包，目前各案進度均正常執行，無延宕情事。

興安專案為總統就任後為提升官兵住辦品質而成立，本次「湖口三營區」為完工首案，總統親臨主持落成啟用揭牌，除表達關心營舍整建成果，同時彰顯對官兵的照顧，籲請國人支持。

(中時 )