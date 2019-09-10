「興安專案」106年陸軍啟動6案 進度均正常 20:522019/09/10 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統今天到湖口視導「興安專案」。圖國防部提供 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對媒體報導「陸軍106年興安專案6案，除湖口三營區乙案外，其餘5案均有延宕情形」，國防部晚上發布新聞稿指出，「興安專案」106年陸軍啟動6案，其中陸軍「湖口三營區」制定標準化範本，採統包方式試行，另5案依標準化範本已完成設計，可於年底辦理工程發包，目前各案進度均正常執行，無延宕情事。 興安專案為總統就任後為提升官兵住辦品質而成立，本次「湖口三營區」為完工首案，總統親臨主持落成啟用揭牌，除表達關心營舍整建成果，同時彰顯對官兵的照顧，籲請國人支持。 (中時 ) #蔡英文 #陸軍 #興安專案 #湖口營區 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡英文別孤芳自賞 羅智強：趕快公開論文吧 17:262019/09/06 政治 誰是中共代理人？國民黨這樣嗆小英 19:272019/09/06 政治 蔡英文喊2020總統勝選 國會過半 18:102019/09/07 政治 蔡英文學搖珍奶 喝太急差點嗆到 20:492019/09/07 政治 三事將壓垮民進黨？網：若還能連任 證明最沒用是... 08:072019/09/08 政治 周錫瑋開直播 批蔡英文修國安法是綠色恐怖 14:212019/09/09 政治 2020別讓小英贏人民輸 04:102019/09/10 時論廣場 天下雜誌民調：韓國瑜、蔡英文差距拉大 14:232019/09/10 政治 街頭民調超刺激！曾投扁的她曝支持韓主因 14:532019/09/10 政治 高鐵延伸到屏東 蔡英文：打通台灣任督二脈 16:372019/09/10 政治 軍事熱門新聞 A-10攻擊機科技升級 威力更致命 - 軍事 預演陸東風21D來襲 美福特號進行炸彈衝擊測試 - 海軍 對付印度S-400 陸出手教戰巴基斯坦 - 軍事 國軍制定報復手段？國防部駁斥紐約時報假訊息 - 軍事 宣示航行自由 加拿大護衛艦今走台海 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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