懸疑燒腦電影《衝擊真相》改編全球暢銷小說，獲書迷譽為繼《別相信任何人》最期待搬上大銀幕的作品。預告上線後引起迴響，更有眼尖網友發現今年因演出真人版《阿拉丁》而爆紅的梅納馬蘇德（Mena Massoud）飾演片中關鍵人物。該片由《驗屍官》、《陰兒房》金牌監製聯手打造，找來《從前，有個好萊塢》瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）、《侏儸紀世界》尼克羅賓森（Nick Robinson）、金獎提名布萊恩考克斯（Brian Cox）、艾美萊恩（Amy Ryan）等實力派卡司演出。

「阿拉丁」梅納馬蘇德在該片死去男主角的好友，一同參加畢業舞會卻遇上死亡車禍，而唯一倖存的他清楚事故當晚發生什麼事，也讓他成為這樁懸案重要的關鍵證人，預告中一句：「你們以前不是蠻要好的？」引發無限想像空間。而女主角神秘懷孕背後原因也讓網友熱烈討論，出現各種天馬行空的臆測：「會不會其實男主角沒死！」、「女主角感覺就有病！」導演羅恩阿塔爾（Rowan Athale）則故弄玄虛地表示：「這故事絕非懷孕這麼單純，結局藏有令人發毛的可怕真相，沒看到最後一秒絕不會明白！」該片12日上映。

(中時 )