郭柯王聯盟成型，三人幕僚今（10）日甚至相揪去中選會拜訪詢問，鴻海創辦人郭台銘自行參選的機率越來越高。對此，國民黨主席吳敦義今(10)日表示，「有問題、有狀況當然要處理，但是也不能過早、不能過晚」，是否準備開鍘還不能隨便講，將會看事實判斷！

吳敦義今出席中國國民黨2020勝選暨台北市里長服務促進會授證典禮，會前針對媒體詢問如何看待馬韓關係，吳敦義表示，馬英九前總統是最重要團結的分子，以他對國家的貢獻以及本性，絕對會忠於中華民國與國民黨，一心一德幫助韓國瑜競選總統。

對於郭陣營今日去了解連署，以及台北市長柯文哲要當郭陣營競選總幹事，國民黨將如何解決？吳敦義表示，有問題、有狀況當然要處理，但是也不能過早、不能過晚，在最適當的時間，國民黨多年來的既定規則就如此，若是違背黨的紀律、違紀競選，就會有處分。

至於是否準備開鍘？主席則表示，現在還不能隨便講，會看事實判斷，再經過中國國民黨小組及中常會，假如是撤銷黨籍或是開除黨籍，那就是最嚴重的處置。一定有既定過程，不會一人決定，一定是一組人，甚至於經過黨的重要機制通過。

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