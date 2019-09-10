今年中秋節連續假期共計三天(9月13日至9月15日)，交通部今（10）日表示，預期將有許多民眾準備返鄉及安排出遊。為滿足民眾需求，已要求海空疏運單位研訂疏運計畫及備妥運能，並加強橫向聯繫及合作，同時請航空公司將疏運期程提早至9月12日及延長至9月16日。

交通部指出，在航空部分，國內航線預計提供1,582架次、123,236座位，平均每日座位數相較去年中秋連續假期增加4.6％，其中離島航線增加5％，目前均已開放訂位，離島航線除疏運尖峰日訂位較滿外，其餘各日座位數均尚有餘裕，後續如仍有需求，民航局將再協調航空公司規劃加班機。

海運部分，交通部說，臺灣本島與離島間12條航線及金馬小三通4條航線預計開航1,102班次，約可提供270,746人次之運能。相較去年中秋連續假期規劃運能，本島與離島航線較去年增加18.29％，金馬小三通航線增加15.05％。

交通部強調，為了讓民眾能順利返鄉或出遊，並在假期結束後順利返回工作崗位，已請各海空疏運單位強化橫向聯繫及合作機制，擬妥ABC計畫，並因應氣象變化將海空運能超前部署，盼發揮疏運最大效能。

(工商 )