來自台中市的57歲黃姓婦人到案後辯稱：「有人用異樣眼光看我，才亂砸」。（嘉義縣警察局朴子分局提供／張毓翎嘉義傳真）

有位57歲黃姓婦人6日跑到嘉縣朴子市某間美妝百貨公司，一進門便大聲咆哮，並拿起小鋤頭朝美妝區貨架、玻璃櫥窗等，一陣瘋狂猛砸，嚇壞現場顧客，警方獲報到場後，黃婦早已逃之夭夭；警方調閱監視器，比對嫌犯特徵，查知黃婦涉有重嫌，黃婦到案後稱，「有人用異樣眼光看我，好抓狂」，才會出手亂砸，警方訊後依毀損罪嫌，將黃婦移送法辦。

美妝百貨陳姓店員表示，下午有名穿著時髦的中年婦人，走進店裡後大喊：「叫張某某出來處理！」瞬間聽到玻璃碎裂聲，許多顧客都看傻了眼，由於玻璃碎裂之大，陳姓店員才發現婦人已經砸毀店內的物品，趕緊報警。

警方依據路口監視器畫面過逐一清查，通知黃婦到案說明，才知黃婦日前因違反家暴案從台中市到朴子躲藏，平時靠著打零工維持生活開銷，正因黃婦情緒控管不佳，便暴露了通緝身分。

警方表示，黃婦供稱，當時進入店內消費時，裡面的人用異樣眼光看著她，一下子情緒失控，才會持小鋤頭亂砸，至於為何隨身帶著小鋤頭，她沒交代清楚，但仍希望店家可以原諒她。

（警方提供／張毓翎嘉義傳真）

(中時 )