高雄市長韓國瑜10日晚間北上參加里長服務促進會授證典禮，他致詞時提醒支持者，只有用堅決的信念支持國民黨提名的總統參選人，才不會遭完全看不見的各種攻擊，逐漸失去信心，他也說，不敢想像這麼無能的民進黨執政3年半後若再贏得選舉，未來4年台灣人命運會是多麼辛苦、中華民國國運是多麼危險。

韓國瑜指出，來到北市是感慨萬千，他舉例，4年多前提名國民黨中央委員連勝文參選市長，剛開始提名大家是一片叫好，每個人都認為我們提名了最優秀的人選，但遭媒體有計畫抹黑、扭曲重傷，一點一滴提名人在流血、一點一滴讓慢慢大家開始懷疑、一點一滴選票開始流失。

他說，最後到投票前，藍軍開始說為什麼不提前立委丁守中？連勝文好好的一個候選人，卻被完全看不見的各種攻擊，陸海空整個抹黑下來，把一個優秀人才統統輸掉，4年後提了丁守中，一開始聲望非常好，最後又被說是佛系打法，搞到最後大家沒有信心，藍軍又懷疑「為何不提名立委蔣萬安？」

韓國瑜提醒黨員，最後是不是從堅決信念，被撲天蓋地抹黑後，慢慢喪失信心，最後有氣無力輸掉選戰，一樣的，民進黨就是希望國民黨陷入信心危機，這次國民黨提名了他，本來是國民黨超級戰將，慢慢喝酒、抱女人、熬夜、吸毒等一大堆都來了，到最後一旦失去信心，又開始傳出為何不提名朱立倫、周錫瑋。

他強調，不管今天國民黨提誰，最後下場都是如此，只有一個情況，可以讓我們贏得這場選舉，就是我們對國民黨提的候選人要有堅定信念，對國民黨執政認為是最有利中華民國及台灣人，提名的候選人是最棒、最好的。

最後，韓國瑜提到，他百感交集，這麼多年國民黨北市選舉，吃了一大堆虧、苦頭，拜託大家，「小我不重要、大我才重要、小愛不重要、大愛才重要」，如果沒有立法院過半、贏得總統選舉，未來4年台灣人命運只有天上的神才曉得，不敢想像這麼無能的民進黨執政3年半後再贏得選舉，未來4年台灣人命運是多麼辛苦、中華民國國運是多麼危險。

(中時 )