曾治豪10日錄華視《天才衝衝衝》，他受訪透露8月底打躲避球不慎，竟然手骨斷裂，開刀時甚至全身麻醉，他因骨頭斷裂移位，得用鋸子先鋸斷，再使用固定器接回去，而且因骨頭生出骨刺，醫生必須切掉骨刺才能打鋼釘接回去，過程相當駭人。

曾治豪表示，開刀當天本來排好是中午進行，但後來時間有變，反而提前了，跟家人說好開刀時間的他只能獨自上陣，護士開刀前詢問他是否有什麼話想說，他回憶當時，「雖然只是一個小開刀，但我超級緊張，還在紙上留下銀行帳號密碼，並註解如果開刀需要，可以直接取用。」護士見狀狂笑。

曾治豪開刀太緊張，將銀行帳密給護士。（華視提供）

不僅如此，曾治豪住院期間還有6位護士同時進入他的病房，當下他驚慌暗想，「該不會要宣布什麼不好的消息？」幸好這些護士都是粉絲，他們是進來詢問可否留下簽名，讓他自覺太緊張，忍不住笑出來。他還透露接下來會迎來大改變，但細節保密，請外界拭目以待。

(中時 )