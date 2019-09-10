108年全國自由車場地賽今天在高雄楠梓自由車場登場，出身高雄市自由車隊的洪許樺建也「回娘家」共襄盛舉，贊助順泰變速器和速盟鏈條作為大會獎品，希望讓選手有機會接觸更多好產品，朝著夢想一路往前邁進，他更以過來人身分強調：「出社會後一切靠自己，運動員不能只會運動，要自我充電才不會讓畢業等於失業。」

68年次的洪許樺建本名洪許英杰，出身隔代教養的弱勢家庭，在高雄市申騰美利達隊教練楊東蓁指導下，在自由車界發光發亮，立志工商三年級時曾勇奪國際自由車環台賽台東到花蓮站銀牌，2007年結束選手生涯。

對於曾經指導和幫助過他的教練楊東蓁、蔣光燦和曾耀裕，洪許樺建充滿感恩的心。「我曾經叛逆不想練車，是楊教練把我拉回車場，教我騎車技術也教我做人的道理，給了我再出發和創造自我價值的機會。」

出社會後樣樣得靠自己，洪許樺建一度到台南鐵工廠當學徒。「那時發現自己找不到出路，一路拉拔我長大的阿嬤又過世了，就背著行李到台南重新開始。」

半年後他在曾耀裕教練介紹下，到嘉義一家生產攜車架的公司作了一年業務，接著在昇陽公司展示中心待了一年，後來在Orbea當了五年店長，在公司縮編下，2015年他決定創業，走自己的路。

但創業惟艱，洪許樺建坦言：「前幾年根本接不到什麼訂單，我還得兼職作水泥工打零工，這兩年才逐步上軌道，也才有餘力贊助我代理的產品給大會，希望選手有機會接觸更多好的產品，而不是一昧迷信大品牌。」

回首來時路，洪許樺建深深領悟到「充實自我」的重要性，「出了社會，很難再找到像教練那樣不求回報無私幫助你的人，一切要靠自己，未來想走什麼路得及早規畫，並隨時充實所需的專業知識，才能讓自己少走一些冤枉路。」

(中時電子報)