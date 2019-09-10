為提升官兵居住品質，改善官兵生活設施，陸軍第六軍團指揮部今（10）日舉行「興安專案裝甲五四二旅月祥樓落成啟用典禮」，由總統蔡英文女士主持，在國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、參謀總長沈一鳴上將、陸軍司令陳寶餘上將等人陪同下，與全體官士兵及寶眷們一同見證國軍居住環境提升的歷史時刻。

第六軍團表示，從民國106年以來，國軍陸續推動「興安專案」，期盼打造「舒適、溫馨、有溫度」的服役環境，提升官兵留營意願，吸引優質人才加入國軍行列。月祥樓自民國106年11月21日動工，歷經1年5個月的時間，完成新穎、現代化的營舍。有別於過往「大通舖」的寢室空間，月祥樓的士官兵寢室均為2人房和4人房，室內有冷氣空調及獨立的衛浴設施，每位官士兵擁有木質一床一桌一櫃的寬敞空間，人性化的空間改善措施，讓官兵們耳目一新。

第六軍團指出，國軍是國家安定的力量，照顧好官兵生活，官兵才得以專注於戰訓本務，提升國軍戰力，月祥樓在各級幹部的細心擘劃與監督下，完善訓練、工作、生活和休閒機能，滿足部隊平日的任務與住用需求，讓官兵在戮力戰訓本務之際，也能擁有「家」的溫馨感受與生活環境。

(中時 )