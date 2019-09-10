參選前戲？郭台銘、柯文哲明早同台參拜新竹城隍廟 21:152019/09/10 中時 張穎齊 、 張潼 、 張立勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台灣民眾黨主席柯文哲與鴻海創辦人郭台銘明（11）日上午6時，將一同前往新竹城隍廟參拜。（本報資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣民眾黨稍早公布訊息，黨主席柯文哲與鴻海創辦人郭台銘將在明（11）日上午6時，一同前往新竹城隍廟參拜，而現場則不提供媒體聯訪。 郭辦發言人蔡沁瑜、柯市府顧問蔡壁如及前立法院長王金平祕書林思慧三方幕僚，今（10）日下午3時才前往中選會了解總統登記及連署登記事宜，台灣民眾黨晚間便公布郭、柯11日將一同前往新竹城隍廟參拜，郭台銘參選顯得箭在弦上。 (中時 ) #2020大選 #新竹城隍廟 #郭台銘 #柯文哲 #民眾黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 阿扁批郭願賭不服輸 唯利是圖 02:102019/09/06 政治要聞 柯文哲曝林志玲懷孕 婦女新知批性別歧視應道歉 12:532019/09/06 生活 稱陳菊是比較肥的韓國瑜 柯P不認失言 13:452019/09/06 政治 恬娃挺郭董 要韓國瑜專心做這件事 19:192019/09/06 娛樂 柯文哲是什麼東西？李來希都被搞混了 21:292019/09/06 政治 郭頻挖藍牆腳 藍委斥分化挑撥 01:122019/09/08 政治要聞 韓國瑜35萬人造勢宣示「準備好了」 郭台銘：祝福 13:282019/09/09 政治 郭粉為何不如韓粉？蔡正元揭真相 09:182019/09/10 政治 傳郭台銘中秋節發退黨聲明 郭幕僚嚴正否認 12:292019/09/10 政治 許信良： 韓國瑜被棄保機會大於郭台銘 16:542019/09/10 政治 政治熱門新聞 蔡英文論文案解答？大學寢室「室友」賴幸媛現身說法 - 政治 立委動起來！這6人讓韓粉超感動 - 政治 韓滿意度吊車尾 他喊「一點也不驚訝」原因超心酸！ - 政治 韓國瑜北上參加造勢 馬英九提早到場 2人未碰面 - 政治 電信業爆韓造勢有60萬人？謝龍介：擠到沒訊號 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。