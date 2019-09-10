台灣民眾黨稍早公布訊息，黨主席柯文哲與鴻海創辦人郭台銘將在明（11）日上午6時，一同前往新竹城隍廟參拜，而現場則不提供媒體聯訪。

郭辦發言人蔡沁瑜、柯市府顧問蔡壁如及前立法院長王金平祕書林思慧三方幕僚，今（10）日下午3時才前往中選會了解總統登記及連署登記事宜，台灣民眾黨晚間便公布郭、柯11日將一同前往新竹城隍廟參拜，郭台銘參選顯得箭在弦上。

(中時 )