任家萱（Selina）、任容萱兩姊妹近日接受品牌邀請參加紐約時裝周，兩人趁此機會享受野餐跟看百老匯，任容萱笑說：「我的行李箱有一半都是裝野餐的用具，冰酒桶、野餐墊、香檳杯、野餐袋等等。」兩姊妹9日深夜工作完梳洗好已經凌晨2點，因為任容萱10日返台，捨不得睡覺的兩人看著紐約夜景，喝酒聊天到凌晨5點才休息。

這次看秀的服裝，出自Selina的想法，她想營造與妹妹任容萱看起來像是雙胞胎的感覺，原本已確定看秀服裝，但秀的前一天兩姊妹專程到位於soho區的品牌專賣店，把衣服再試過一輪，最後才決定選擇毛絨絨的材質做為雙胞胎look的元素。秀後兩人也到後台與設計師phillip lim合照，phillip lim旗下設計師們見到偶像Selina，既開心又激動，phillip lim見狀笑說：「我幫你們圓夢，之後你們要更努力設計衣服。」

Selina（左）與妹妹任容萱開心野餐。（3.1PhillipLim提供）

談到這次紐約行，任容萱表示，「每天只睡3小時，雖然待3天但感覺很充實。第一次看秀是和最熟悉親密的人，感覺很不一樣，可以和姊姊一起分享、討論並且推薦對方適合的款。」她強調「很珍惜這樣很累但是很美好的時光。」

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(中時 )