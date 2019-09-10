前總統陳水扁今在「新勇哥物語」表示，2020總統大選與立委選舉，包括區域立委及不分區立委，將是一場「棄保」大作戰。總統選戰如此，立委選戰也不例外。藍營分裂，綠營也難以得利，因為選戰最後一定會「棄保」，三強鼎立縱使棄保不徹底，只要有10％受到棄保影響，蔡英文有可能就是藍營棄保效應的犧牲品。敬告蔡營操盤手與支持者，一定要有危機意識，2020是不能躺著選的！

至於不分區立委政黨票，他說，各黨搶票嚴重，新生政黨為了衝破5％分配2席立委，如果三個小黨或新黨好不容易分別拿到60萬票、50萬票、40萬票，總共150萬票，結果都是浪費掉了的廢票，不算入不分區立委分配席次的政黨票，因為要拿到2席的門檻至少要67萬票。可是棄弱扶強，集中選票給最強的新生政黨或小黨拿到100萬票，就有3席不分區立委並可成立黨團。所以不分區立委政黨票更可能產生「棄保」！

陳水扁指出，1994年台北市長選舉，新黨趙少康、國民黨黃大洲、民進黨陳水扁三強之爭，最後「棄黃保趙」沒有成功，黃大洲還有26％得票率。1998年台北市長選舉，國民黨馬英九、新黨王建煊、民進黨陳水扁也是競爭激烈，藍營記取教訓，「棄王保馬」非常徹底，王拿不到5萬票，以致阿扁落敗。2006年台北市長選舉，國民黨郝龍斌、民進黨謝長廷、無黨籍宋楚瑜，有二位總統級候選人，最後「棄宋保郝」成功，選過總統差點當選的宋楚瑜只剩5萬多票。

他說，2020年總統大選如阿扁很早就說的，一定是「新三國誌」，不可能一對一的PK 。藍營分裂，綠營也難以得利，因為選戰最後一定會「棄保」，不是「棄郭保韓」，就是「棄韓保郭」。以目前三強鼎立，蔡英文暫時領先第二名10％以內，縱使棄保不徹底，只要有10％受到棄保影響，蔡英文有可能就是藍營棄保效應的犧牲品。敬告蔡營操盤手與支持者，一定要有危機意識，2020是不能躺著選的！

他強調，「一邊一國行動黨」已經在9月10日正式取得政黨證書與圖記。將和其他新生政黨各提名區域立委10席以上，國民兩大黨多少會受到影響，新生政黨候選人實力夠強，現有政黨的席次不排除被取代，也會有「棄保」問題。

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(中時 )