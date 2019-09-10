相傳在蘇格蘭高地巨大的尼斯湖(Loch Ness)裡，有著比其他湖泊更多的水，而且湖裡藏著神秘的生物，俗稱它為「尼西」(Nessie)。幾個世紀以來，人們一直在尋找尼斯湖水怪的真相，最流行的說法是已滅絕的中生代的蛇頸龍，或是鯊魚？還是穿著恐龍服裝的惡作劇？一批研究人員認為，他們已經從DNA研究中找出最可能的答案了。

大眾機械(Popular Mechanics)報導，雖然聲稱看過水怪尼西的報告超過一千則，但是到目前為止，還沒任何可靠的證據，即使多年來，一直都有潛艇到尼斯湖裡找尋，但尼斯湖很深，不容易發現。現在有一組研究人員開始使用一種稱為環境DNA的方式，收集科學證證來尋找尼西。

蘇格蘭尼斯湖，是古代的狹灣，因地質變動形成湖泊，湖水的水量相當大。(圖/美聯社)

在過去的一年裡，科學團隊一直在尼斯湖週邊努力尋找各種生物痕跡，比如魚類的鱗片，哺乳動物的毛，或是排遺(大便)的痕跡等等，這些都含有動物的DNA。他們收集水樣，鑑定DNA，以確定在尼斯湖有哪些動物在活動。

紐西蘭奧塔哥大學(University of Otago)的遺傳學家尼爾‧葛梅爾(Neil Gemmell)表示：「我們相信尼斯湖水怪最可能的答案是大型的鰻魚。」

第一張尼斯湖水怪的照片引發多年的轟動，拍攝者在晚年承認這是惡作劇的，實體是個14公分的小玩具。(圖/美聯社)

葛梅爾博士說：「來自英國、丹麥、美國、澳洲和法國的科學家們，分析了來自250處水樣，以及大約5億個序列之後，沒有找到鯊魚、鯰魚或鱘魚DNA的痕跡，當然也沒找到羅紀時代的恐龍DNA。但是有大量的鰻魚DNA。

可惜，我們的DNA數據，並不能顯示鰻魚的大小，但是種類繁多的鰻魚當中，不能忽視尼斯湖可能存在巨型鰻魚的可能性。」

葛梅爾表示，這個答案倒還符合最初的說法。在1933年，尼斯湖水怪首次出現在媒體，當年每日鏡報的頭條寫著「 官方證實尼斯湖水怪有怪物！那是一隻巨大的鰻魚嗎？」自那次目擊以來，潛水員聲稱他們看到的怪物像腿一樣粗，並且長達13英尺。

這可能水怪尼斯最可能的實體證據，至少在聯邦調查局公開其官方文件之前。

(中時電子報)