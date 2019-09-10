美媒周一（9日）公布最新全美大學排行榜，常春藤名校之一的普林斯頓大學再度蟬聯榜首。美國頂尖大學名聲響亮，學費同樣令人咋舌，普林斯頓大學4年學費估計逼近30萬美元（台幣近千萬）。

《美國新聞與世界報導》（US News and World Report）9日發布最新年度全美大學排名，普林斯頓大學穩坐美國最佳大學龍頭寶座，哈佛大學位居第2，哥倫比亞大學、麻省理工學院並列第3，耶魯大學排名第5。

普林斯頓在多項評鑑指標都拿高分，包括生師比（student-faculty ratio）僅5比1、畢業率高達98％、校友捐贈率（alumni giving rate ）59％。

普林斯頓貴為全美排名第一的大學，學費標價同樣高不可攀，一年收費高達73,450美元（約合台幣230萬），若能順利4年畢業，總學費超過29.3萬美元（約合台幣920萬）。哈佛等其他頂尖大學的學費標價也相去不遠。

好消息是，普林斯頓大學學生及其家庭無須負擔全額學費，理由之一是普大有慷慨的獎助學金政策。

《美國新聞與世界報導》首席數據策略師摩爾斯（Robert Morse）告訴財經媒體《MarketWatch》，普林斯頓大學學生的負債率僅4％，是全美大學中最低，畢業生背負的學貸中間值為7,500美元（約台幣24萬）。

根據聯準會（Fed）去年的資料，美國上大學的年輕成人，超過半數都有背債，當中包含學貸，一般在2萬到2.5萬美元。美國目前的學貸總額，估計累達1.5兆美元。

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