來自澳門的團體「MFM」來台推出首張國語專輯《限時動態》，由成員羅嘉豪、祖絲和AJ組成，10日舉辦發片記者會，3人提到在去年不約而同皆失戀，心情受到影響，團員祖絲和未婚夫交往6年，過去鮮少吵架，在去年初發現對方突然冷淡，提出許多不滿、責怪她太忙沒時間陪伴，立刻提出分手。

祖絲原先十分難過、每天以淚洗面，「好像只剩下軀體，沒了靈魂」，她還自我反省，努力想跟另一半重修舊好，不過朋友卻抓包她未婚夫先前已劈腿，她嘆：「澳門很小，就我最後一個知道。」她才覺醒，把時間、心思都轉移在工作上，逐漸走出情傷。

團長嘉豪同樣在去年結束7年戀情，無奈：「原本以為可以走到最後，卻沒辦法繼續。」他在失戀期間創作〈最寂寞的歌〉，在寫完後，忍不住崩潰3周，不斷跟朋友哭訴，抒發情緒；AJ則是在家療傷，曾抱著媽媽痛哭。

他們目前單身中，笑說彼此認識太久，不可能從朋友變情人，談到理想型，祖絲表示希望另一半成熟、幽默及責任感，AJ喜歡有內涵的女生，嘉豪則是盼女友外型可以像偶像周慧敏，「長髮、小鳥依人型，一直黏著我都OK。」

此外，在記者會上，他們偶像周慧敏、容祖兒、吳宗憲也特別錄VCR獻祝福，他們一看到容祖兒的祝賀影片，祖絲、AJ突然在台上淚崩、尖叫：「太感動了，謝謝祖兒。」

(中時 )