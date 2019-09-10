談詩玲推出台語新專輯《大阪小雨》，日前拍攝新歌〈有愛有痛〉MV，回想與老公結婚27年的點滴，當場淚崩，久久不能自己，她表示多年前經營夜店的老公，剛開始一飛衝天，中間卻曾慘賠上億元，加上當時投資房地產，還被賣方詐騙一屋二賣，血本無歸，生活頓時跌至谷底。

她說：「那段日子，我沒有時間哭泣，只能每天拼命想辦法幫忙與老公打拼，當最無助時，我們還打算用最後僅剩的一點錢，回到鄉下擺攤賣牛肉麵。」不過她老公剛好遇到貴人幫忙，重新衝刺事業才挺過來了。

而談詩玲分享該曲在2年前創作完成，卻都不敢發表，因只要碰觸就忍不住淚灑，她錄音時唱到歌詞「刀槍做路，甘願陪你走」，情緒崩潰中斷錄製，「原本只想將創作放在心中，但公司製作專輯時，希望以女人心為發想，鼓起勇氣，挖出這首內心的告白，我調適了好久的心情才決定錄唱」，也是她送給老公結婚27週年的禮物，她透露看到老公聽了默默無語的含淚，讓她感到很欣慰。

(中時 )