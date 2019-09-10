諾貝爾獎得主，紐約時報專欄作家克魯曼表示，最近發生在美國政治界的一連串事件，顯示川普侵蝕美國式民主，造成民主在不知不覺中流失。

紐約時報專欄作家，諾貝爾經濟獎得主克魯曼發表文章，表示最近在美國發生的一切，顯示美國式民主的終結。

文章指出，政治學家列維茨基(Steven Levitsky)和齊布拉特(Daniel Ziblatt)在2018年的著作《民主是如何終結的》(How Democracies Die)一書中，記錄了這個過程在許多國家的展開過程--從普丁(Vladimir Putin)的俄羅斯，到艾爾多安(Recep Tayyip Erdogan)的土耳其，再到維克托(Viktor Orban)的匈牙利。民主的防護欄被一點點地拆除，本應服務於公眾的機關淪為執政黨的工具，然後被武器化，用於懲罰和恐嚇黨的反對者。從理論上說，這些國家仍然是民主國家；但在實踐層面，它們已是一黨專政國家。

克魯曼表示，過去一周發生的事件已經證明，這一切也會在美國發生。

馬克筆門(Sharpiegate)，也就是川普不肯承認自己搞錯了天氣預報，說阿拉巴馬州有可能受到颶風多利安影響的這件事，一開始還有些搞笑，儘管也很可怕--看到堂堂美國總統無法面對現實，心裏不免發慌。但週五，美國國家海洋和大氣管理局（National Oceanic And Atmospheric Administration，簡稱NOAA）發表聲明，不分皂白地出來力挺川普關於阿拉巴馬州可能面臨危險的說法時，這就不再是玩笑了。

克魯曼暗示，美國總統川普不喜歡華盛頓郵報，因此透過行政部門尤其是郵局，增加其母公司亞馬遜的寄運產品費用，藉以警告亞馬遜。

為什麼這很可怕？因為它表明，即使是NOAA這個本應最具技術性和非政治性機構的領導層，現在也對川普如此順從，不僅願意推翻自己專家的意見，還願意撒謊，只是為了避免總統遭遇一點點尷尬。

過去，隨著坦克隆隆駛向總統府，民主國家會突然崩潰。然而在21世紀，這個過程往往變得更加微妙。

威權主義在世界很多地方大行其道，但它的推進往往相對平靜，而且是漸進式的，因此很難指著某個確切的時刻說，這就是民主結束的日子。你只是在某天早上醒來時發現，它沒有了。

想想吧：如果連天氣預報員都要為敬愛的領袖辯解，那我們的體制可就腐敗到家了。

文章進而指出，美國司法部決定調查汽車製造商，因為它們罪惡滔天，居然敢採取有責任心的行動。

到目前為止，這個故事是這樣的：作為反對環境監管聖戰的一部分，川普政府宣佈有意撤銷歐巴馬時代要求逐步提高燃油效率的規定。

你可能會以為，這樣主動邀請汽車行業繼續污染，是它們求之不得的。然而，事實上，汽車製造商已經將它們的業務計畫建立在燃油效率標準確實會提高的前提之上。

它們不願意看到自己的計畫被推翻--有人認為，其中的部分原因是因為這些廠商明白，氣候變化的現實最終會迫使這些規定得以恢復。因此，它們確實反對川普放鬆監管的做法，並警告這將導致長期的訴訟和不穩定。

有幾家公司不只是單純反對。他們和加州達成協議，遵循幾乎和歐巴馬政府規定一樣嚴格的標準，即便聯邦政府已不再要求他們做到，這是對本屆政府的公然非難。

不過，克魯曼指出，美國司法部眼下正在考慮對這些公司採取反壟斷行動，仿佛就環境標準達成一致是多麼大的罪過，堪比價格操縱之類的行為。

即便是對真正的反壟斷政策表現出一些興趣的政府，做出這樣的決定也是令人不安的。而現在，這是來自迄今未對壟斷權力表示過任何擔憂的人，顯然是企圖將反壟斷行動武器化，把它們變成一種恐嚇手段。

這也是司法部已經徹底腐敗的明顯證據。不到三年時間，它已經從一個努力執法的機構，變成了專門懲治川普異己的組織。

下一個是誰？在至少兩個案例中，川普看來是試圖動用權力懲罰亞馬遜，他的創始人傑夫•貝佐斯(Jeff Bezos)所擁有的《華盛頓郵報》被總統視為敵人。先是他力求提高郵局的包裹運費，這將有損亞馬遜的配送成本；之後五角大樓突然宣佈，正在重新審查一個大型雲計算項目的招標審批程式，外界普遍預計亞馬遜將贏得該項目。

兩個案例都很難證明，這些是將政府職能武器化、打壓國內批評力量的企圖。但我們就別繞彎子了，它們當然是。

重點是，滑向獨裁政治的過程就是這樣發生的。現代事實上的專制國家通常不會謀殺對手（儘管川普對事實上依賴野蠻勢力的政權一直讚不絕口）。他們的做法反而是利用對政府機構的控制，讓任何被認為不忠誠的人日子難過，直至有效的反對逐漸消失。

克魯曼最後提出警告稱：「這一切在我們說話間正在發生。如果你對美國民主制度的未來無所憂懼，那是你沒留意」。

(中時 )