郭忠祐受封《綜藝大集合》的過關機器，他近日剛發新專輯《魚夢》，體育系的他在耗體力的外景節目，還有滿滿宣傳行程下，絲毫不喊累，他10日參加紅毛主持的網路直播節目《你在大聲什麼啦》，兩人較勁賽車，沒想到自稱「微專業賽車手」的紅毛從頭到尾被郭忠祐洗臉，三關皆輸。

紅毛笑稱，「輸到像是躺在地上被踩，我也覺得糗。」但他隨即吃味的說：「你出現之前，在《綜藝大集合》我也是個過關小神器呢。」他還透露打算拿出功力好好「刁」一下郭忠祐，但在節目中，不管是甩尾停車，還是賽車考驗記憶力，他都被郭忠祐拋到十萬八千里遠，只能認輸咬牙在石頭路上跳5下。

紅毛（右）力薦郭忠祐。（民視提供）

郭忠祐輕鬆贏得打歌機會，當他唱著主題曲歌詞「踏著希望牽手過一生」，紅毛正一臉痛苦踩在被處罰的天堂路按摩石子上，哀嚎叫聲慘似殺豬，讓現場眾人笑彎了腰。但輸得很徹底的紅毛沒有生氣，還讚郭忠祐歌聲悅耳，並用生命掛保證，力薦對方。

(中時 )