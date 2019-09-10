1996年瑪丹娜唱了一首名曲「阿根廷，別為我哭泣」，今天阿根廷在世界盃男籃8強賽97比87擊敗強敵塞爾維亞，昂首晉級最後4強。

阿根廷全場飆進12顆三分球，老將史科拉砍進20分、5籃板，坎帕佐貢獻18分、12助攻、6籃板，加里諾15分，戴克13分。頂級強權塞爾維亞意外止步8強，波達諾維奇21分，別利查18分，約基奇16分、10籃板、5助攻。

塞爾維亞在賽前被視為奪冠熱門球隊，在前役敗給西班牙之前，4戰全勝，勝分高達163分，這讓美國隊都只能自嘆不如。

然而卻在複賽最後一戰輸給西班牙，8強賽只能落到必須與阿根廷決一死戰，上半場打完落後5分，第三節追回4分，決勝節反超比數，史科拉強攻籃下，阿根廷要回領先優勢，緊接著連續命中三分球，87比76領先。

塞爾維亞更換陣容，約基奇反擊得手，剩下1分24秒追至85比91，可惜防守時漏掉坎帕佐，被他砍進三分球，比賽再無懸念，只能含著淚水提前打包回家。

(中時電子報)