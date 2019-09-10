在航母旁引爆炸彈？美福特號的衝擊測試

美軍終於將最新型超級航母福特號的幾個系統問題一一解決，開始進行艦上武器系統整合工作，同時將在航母周邊進行多種海況下引爆炸彈的「衝擊試驗」，以評估航母抵禦敵方攻擊的能力。而其中一項重要的測試，正是針對中共發展有「航母殺手」之稱的東風-21D彈道導彈而進行。

據《國家利益》報導，美國最新研製並即將整裝完成的福特號航母，正在準備進行船舶附近的各種海況下爆炸炸彈「衝擊試驗」，用以評估該航母在戰場上經受敵方攻擊的能力，其中包括各種水下與海面彈藥攻擊，這通常是海軍艦艇服役前的最後階段測試，以便讓戰艦從開發階段跨越到作戰部署階段。

美最新式航母福特號進行衝擊測試，模擬中共的東風-21D反艦彈道導彈攻擊對航母造成的影響。圖為有「航母殺手」之稱的中共東風-21D導彈。（圖／新華社）

美海軍海上系統司令部官員考區(William Couch)說，抵抗近距離大規模爆炸是航母「試航後可用性」測試的一部分，該測試包括對各種作戰系統整合能力的檢測。測試計劃為期12個月，其中重點包含先進武器運送升降梯和攔阻索裝置測試。

報導說，由於福特級航母首艦的福特號將在2022年正式部署，因此進行「衝擊測試」非常重要，這與目前的軍事威脅環境有關。潛在敵人(中共)發展的武器對航母的威脅，要遠遠高於已知的各種針對航母的武器，其中之一就是中共的東風-21D「航母殺手」反艦彈道導彈。這種目前正在開發和測試的武器，號稱可以在1666公里的範圍內擊中以30節速度移動的航母。

開發商說，過去15年來美國主要敵人是恐怖份子與地方武力，航母不會受到威脅，而潛在的未來衝突中，航母需要有足夠的防禦措施。

美國MITRE公司公佈的一份由美國防部的衝擊測試報告稱，對美國軍艦最可能的威脅是「高強度衝擊波的非接觸式爆炸」，這種衝擊測試的靈感則源於第二次世界大戰。在二戰期間發現，這種未直接命中的爆炸雖不會造成船體或艦上結構嚴重損壞，爆炸的衝擊波仍會使船艦失去功能，例如，船艦的艙壁或甲板可能會因劇烈振盪而變形或損壞。從過去的經驗顯示，即使是很小的船艦組件故障，也可能會產生很嚴重的後果。

因此，雖然東風-21D對航母的打擊能力受到質疑，海軍仍需繼續研發更強的艦載防禦武器、電子戰技術、雷射武器與反艦巡航導彈技術，當然也包括艦載機與空中加油機。

至於2022年福特號航母首次部署的地點，美海軍官員表示，當然是目前最需要美國航母的地方，例如中東或太平洋。

(中時電子報)