金莎巧可力是不少人的最愛，甚至有著「致命吸引力」。一名家住北部地區的男子，就是對金莎有難以抗拒的魔力，連續在一家賣場總共偷走近3000顆的金莎巧克力，帶回家照三餐吃，結果店家裝設監視器中讓他現形，送交警方處理，竊嫌到案時，與監視器影像胖了一圈，身材大走樣，連他自己都差點「否認」是影中人。

據了解，這名竊嫌就是對金莎巧克力情有獨鍾，但是苦於經濟情況不允許，因此鋌而走險，鎖定大賣場開架式比較沒人注意，每次都將一盒300多元的金莎巧克力，偷偷放入幾盒到自備的購物帶內，連續8次都成功夾帶出去。

店家因為發現老式金莎巧克力短少，察覺有異，因此在貨架上方加裝「電眼」，果然揪出有名男子行動鬼祟，疑似就是對「金莎」下手的竊嫌，於是報警並提供監視畫面。

警方循線查出是名陳姓男子涉案，上月初通知他到案說明，但是他故意拖延，並一度失蹤，直到上月底他又出現在賣場，被認出直接報警將他帶回派出所，陳男坦承他就是對金莎巧克力有無法抵抗的誘惑，但沒錢買才會用偷的，前後偷了約有3000多顆，都吃進肚子裡了。

男子涉嫌偷了3000多顆金莎巧克力狂吃的下場是胖了一圈。（圖取自維基百科）

可能也就是吃了太多金莎巧克力，他到案時，警方比照監視畫面，雖然長相面貌就是他，但是身材明顯胖了許多，最後警方依竊盜罪嫌將他移送法辦。

(中時電子報)