黃福其／台北報導

民進黨立委陳明文在高鐵遺失一卡裝著300萬現金的行李箱，已有一個多禮拜了。國民黨今天在臉書粉專發文，表示陳明文雖開記者會出面交代「錢是要給兒子去菲律賓創業開珍珠奶茶店用」、更聲稱「錢是從銀行領出來的」，但陳刻意分次提領，每次額度都壓在50萬元以下以逃避申報，不免讓有識之士質疑是否涉及洗錢；法務部政次蔡碧仲竟為陳開脫，已明顯失格。

有網友上去留言，拿總統府私菸案酸說﹕「小菸總統是不是該把法務部次長開除？不然以後大家洗錢都無罪嘍！」

國民黨說，目前嘉義地檢署雖已分案調查，我們認為應該給檢察官一個獨立調查的空間以釐清真相。然而，督導行政院洗錢防制辦公室業務的法務部政次蔡碧仲竟然表示，分次提領並未達特定金額，「沒有通報問題」，對於分次提領是否在逃避申報，蔡碧仲居然為陳明文護航「很多人也在規避通報呀！」這是督導洗錢業務的官員該說的話嗎？

國民黨說，我國《洗錢防制法》正是為健全防制洗錢體系，以打擊犯罪，促進金流透明而設。其第1條規定，「金融機構及指定之非金融事業或人員對疑似犯第十四條、第十五條之罪之交易，應向法務部調查局申報」；第15條則載明「收受、持有或使用之財物或財產上利益，有下列情形之一，而無合理來源且與收入顯不相當者……三、規避第七條至第十條所定洗錢防制程序」。民進黨立委陳明文一案，絕對不是蔡碧仲說「很多人也在規避通報呀！」就能開脫的。

國民黨強調，督導洗錢防制的法務部政次蔡碧仲，竟為規避洗錢防制程序開脫。這樣的官員，已明顯失格！

(中時 )