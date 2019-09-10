大陸女星謝娜因主持《快樂大本營》走紅，幽默無厘頭的風格深受觀眾喜愛，和歌手老公張傑婚後育有一對雙胞胎女兒，家庭生活幸福美滿，沒想到日前卻傳出婚變烏龍消息，讓她不得不跳出來闢謠，未料風波才過沒多久，現又傳出謝娜與好友何炅關係破裂，讓她忍不住再開腔：「差不多得了」。

謝娜和何炅的好友誼在演藝圈眾所周知，兩人一起主持《快樂大本營》多年，關係像師徒又像兄妹，組合深受觀眾喜愛，但有網友發現何炅以往在節目中對謝娜稱呼「娜娜」，近來卻開始改叫「謝娜」，因此引發兩人關係變差猜測。

何炅、謝娜直接以行動打破不合傳聞。（圖／翻攝自微博）

對於網上傳聞，謝娜今（10日）就PO出與何炅聚餐的合照，語帶無奈寫下：「差不多得了，一會兒我離婚一會兒我和好友關係破裂，真的很閒嗎？請你吃烤串兒。」而何炅也在底下幽默回覆：「我買單！」謝娜接著又搞笑回：「今天我來吧」，一來一往的逗趣互動，直接打破友情決裂謠言。

(中時電子報)