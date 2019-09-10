37歲的日本男神向井理，婚後從大男人搖身一變，成為人人稱讚的好丈夫及好爸爸，三不五時就被日本媒體捕捉到各種疼老婆愛小孩的暖男行徑，然而出道至今大多接演正派角色的他，近期在由漫畫改編的日劇《你已藏在我心底》中，則是首度詮釋令人不寒而慄的恐怖情人，與其溫文儒雅的菁英外表呈現極大反差，沒想到對於這款「黑化向井理」，日本女性觀眾竟意外埋單，甚至異口同聲表示：「壞壞的他更迷人！」

細數向井理在劇中對任前女友吉岡里帆一連串的恐怖攻勢，掐脖子、揪住圍巾、硬剪掉她頭髮、逼她把衣服脫光、言語恐嚇等等，給予身心靈的全面傷害，讓任職於同一間公司的女方瀕臨崩潰邊緣。對此吉岡里帆透露，開拍前向井理還特地「警告」她：「妳先做好心理準備，因為拍攝時我會用盡全力凌虐妳。」而向井理也果然言出必行，出手完全沒在客氣，在鏡頭前盡情使壞，就連休息時間也刻意不跟吉岡里帆交談，對此次的恐怖情人一角十分投入，果然成功嚇壞不少觀眾，一個眼神就能讓人冷汗直流，演技大爆發。

其實談到自己對這個角色的印象時，向井理也不諱言笑說：「他真的是個人渣！」而在拍攝期間，罪惡感也不時從他心中湧出，對於劇中被他霸凌的吉岡里帆滿是抱歉。而被問及現實生活中遇到什麼事會令他發自內心感到恐懼時，向井理則坦言，或許因為自己已經是兩個孩子的爸，光是想像自家寶貝如果遭逢不測，向來冷靜的他就會害怕到無法思考，透露出為人父親的擔憂，也讓人再次感受到他對孩子的愛護。《你已藏在我心底》將從本周三(11日)起，每周一至周五晚間10點於緯來日本台播出。

(中時 )