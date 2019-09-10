繼上週紐約等7個州和華府特區對臉書(Facebook)雄霸市場展開調查後，9日美國政府科技巨頭的「反托拉斯」調查邁入新階段。全美50州檢察長宣布將針對Alphabet旗下谷歌公司（Google）的市場主導力量展開反托拉斯（antitrust）調查。

美國社群巨擘臉書。(路透)

目前48州、哥倫比亞特區和波多黎各都參與這項調查，加州和阿拉巴馬州則是少數未支持調查谷歌公司的州。這項調查主要釐清谷歌在網路廣告市場是否存在托拉斯行為，且調查進展可能擴及其他領域，包括Google母公司Alphabet、智慧型手機和線上影音等事業體。這些州的檢察長說，這些科技公司至今都大致避免受「反托拉斯」調查，因為他們提供的是免費的服務，但他們在過程中使用個人資料的方式，使得這些服務實際上並非免費。

德州檢察長派克斯頓在美國最高法院前召開記者會表示，「企業透過自由市場競爭成為巨頭無可厚非，但證據顯示，谷歌的商業行為可能削弱消費者的選擇、扼殺創新、侵犯用戶隱私並讓谷歌控制線上資訊的流通和傳播。」其他州檢察長表示，這是「初步」調查只針對廣告措施，也未說明是否計劃擴大審查範圍至其他大型科技公司。

Google聲明將配合管制當局的調查，但強調它的服務是為消費者提供更多選擇、促進公平競爭，創造眾多就業機會及支援小型企業的生計。一旦各州調查認定谷歌存在壟斷行為，最重可判定拆分谷歌。這也是民主黨參議員，也是美國總統參選人Elizabeth Warren的政見之一。

事實上，這已經不是谷歌第一次接受反托拉斯調查，今年3月才因被控AdSense搜尋廣告排擠對手，遭歐盟罰款14.9億歐元。去年7月歐盟也以強迫Android手機及平板業者安裝搜尋、地圖等自家服務為由，重罰谷歌43.4億歐元。按多數標準來看，處罰金額雖相當驚人，但卻仍只是其季度營收中的一小部分。

美國總統川普自上任以來受到許多政治壓力影響，對反托斯拉調查計劃都毫無作為，而此次各州聯盟對臉書和谷歌展開調查的意義也非同小可。

(中時 )