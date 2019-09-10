蔡佳麟首次跨足演出民視戲劇《大時代》「阿旺」一角，就入圍金鐘獎最佳新人獎，而近期劇情也安排阿旺回歸，跟老朋友吳皓昇、邱琦雯、黃少谷等人相見歡。蔡佳麟表示，近日回劇組，收到大家恭喜，唯獨吳皓昇非常冷靜只說：「幹得好啊。」原來，吳皓昇以前對入圍者道恭喜，對方都沒奪金成功，這一次希望蔡佳麟能順利奪獎，所以「恭喜」兩字不敢說。

蔡佳麟一到攝影棚，此起彼落的恭喜聲便響起，讓他相當害羞，吳皓昇馬上起身強調，「我絕對不會對你說恭喜的。」他也先拿金鐘獎座給蔡佳麟沾沾喜氣，並要蔡佳麟先預習領獎狀況，這個舉動將攝影棚氣氛炒熱到最高點。蔡佳麟則說：「兒子剛滿月，可能在頒獎典禮當天把福星兒子帶在身邊，一起走紅毯。」

吳皓昇（左）希望蔡佳麟順利奪獎。（民視提供）

至於如果順利奪金，是否害怕金鐘魔咒？蔡佳麟很有信心回應，「第一次演戲的經驗，讓我覺得非常有成就感，未來會繼續在工作崗位上，繼續賺奶粉錢。」

(中時 )