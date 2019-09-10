正在研發中的美國空軍下一代匿蹤轟炸機B-21突襲者式(Raider)，可能具備全面的空對空防禦能力，就像現代戰鬥機一樣，配備空對空飛彈。

噴射戰機世界(Fighter Jets World)報導，美國空軍航空與網路營運總監史考特·L·普萊斯少將( Scott L. Pleus)證實，下一代的B-21轟炸機，將在飛行過程中具備新的自衛能力。他說：「為了維持美國空軍在未來幾十年的空中優勢，新一代裝備將有一些新的概念，比如B-21也具有空對空能力。」

B-21是美國空軍在2016年敲定的新一代戰略轟炸機，將會替代現有的B-1B槍騎兵式與B-2精神式，顯然B-21與B-2同樣是飛行翼設計的匿蹤轟炸機，但是B-21的體型比較小一些，採用雙引擎設計，維護費用會比4引擎的B-2要低一些，產量也較多，造價也就較低廉，並且易於部署。

此後關於B-21研發的進度就一直很低調，不過在2019年5月24日的衛星圖像，顯示愛德華空軍基地正在建造大型的保密式新機庫，顯然與B-21有關。

美國空軍曾說，B-21轟炸機能夠能夠穿透敵區防空網，並執行一系列重要任務的遠程攻擊任務。熟悉下一代轟炸機開發的消息人士表示，B-21需要單刀直入進入敵區，因此它需要良好的防護能力，突襲者 將配備先進的相陣列雷達，雷達除了地面搜索，也能提供空中目標的判斷，對於空對空防禦，新型轟炸機還具有攜帶空對空飛彈的能力。

具有對空防衛能力的轟炸機其實不算新聞，事實上過去的轟炸機都安裝有對空防禦砲塔，以B-17飛行堡壘( flying fortress )為例，就有多達6座對空砲塔。即使在二戰結束以後，美國的B-52同溫層堡壘式轟炸機、俄羅斯的Tu-95熊式轟炸機，也仍保留機尾砲塔，以防萬一。最新的空對空飛彈具有極佳的高偏軸飛行能力，AIM-9X甚至具備迴轉後射的性能，確實很適合成為大型轟炸機的自衛武力，對抗來犯的敵方戰機。

研發B-21的諾斯洛普-格魯曼公司(Northrop Grumman) 表示，突襲者計劃擁有成熟穩定的設計，現在正在進行首架試原型機的製造開發工作，原型機預計將在2020年代中期登場。

(中時電子報)