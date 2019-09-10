美國密西根州一對夫婦三年前中了50萬美元（約台幣1562萬元）樂透彩券，現在卻淪為「雌雄大盜」，近日遭到警方逮捕。

哈維爾女士與丈夫安斯瓦德三年前窮困潦倒，不但車子沒了，還被房東趕出門。走投無路這一天，竟然天降橫財，在一家加油站買的五元刮刮樂獎券，贏得50萬元獎金，成為當地一個溫馨的故事。

在2016年密西根州樂透局的新聞發布會上，哈維爾說，看到彩票中獎時，「我哭得像小嬰兒」。她表示，與丈夫帶著兩個女兒生活，是苦哈哈的月光族，而且最近因繳不出貸款汽車也被拖走。哈維爾說，她難以置信中了樂透。

當時的新聞稿指出，哈維爾計畫用獎金買房子、新車，並準備給女兒存大學學費，並稱，這個獎金來的太剛好，「很難用言語形容這筆錢對我們家庭的重要，時機再好不過」。

然而現在才28歲的哈維爾及29歲的安斯瓦德，涉嫌在密西根州五個郡犯下連環竊案而被捕。當局在他們的車子和住家查獲失竊人家的物品。兩人8月30日以入侵住屋和持有盜竊工具的罪名過堂，每人保釋金定為五萬美元。

灣郡警察局長康寧漢在兩人被捕後向媒體表示，附近五個郡發生多宗白天入屋盜竊案，過去60天僅在灣郡就有12起，警方現在正努力追查這對夫妻涉入哪些案件。

(中時 )