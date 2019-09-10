關渡大橋繁忙，使用36年來已老舊不堪，新北市議員陳偉杰說，淡水與八里的聯外道路就只有幾條，關渡大橋是來往新北、台北的重要建設，但「關渡大橋」四個字早已搖搖欲墜，變成「關渡X橋」，淡水往八里另一邊掉更多，變成「關XX橋」，他直言，「到底是X什麼橋？」

陳偉杰說，很多民眾多次反應關渡大橋老舊問題，尤其是「關渡大橋」這四個字早該補齊，零零落落，不僅不尊重附近的居民，也有損觀光形象，不知道補字是很困難、還是很昂貴？ 公路總局遲遲都沒有行動。

陳偉杰說，今年4月看到新聞，公路總局 追加預算，總算讓流標6次的關渡大橋耐震補強工程決標，並且在未來2年內會完工，但有沒有包括補齊「關渡大橋」四個字還不知道。

陳偉杰說，如果公路總局可以 早一點增加預算、便可以早一點決標、早一點完成關渡大橋的結構補強，為什麼總要到了選舉前、有民代要求才做呢？衷心希望政府單位可以苦民所苦，不是考量要選舉才來加速建設

陳偉杰直言，另提醒公路總局，「關渡大橋」四個字應該儘快補齊！不然每天走在「關渡X橋」、「關XX橋」，其實心裡也是蠻XX的！

(中時 )