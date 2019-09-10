國民黨台北市黨部今晚辦活動，流程刻意安排韓國瑜、吳敦義、馬英九同台，營造團結氣氛，結果馬提早到又快閃，與韓同場未同台、未同框。馬辦事後說，馬因現場人潮及媒體眾多，兩人沒有遇上，相信日後還有機會碰面；不過有也疑似韓粉的網友不滿，到馬英九臉書留言，怒嗆「雞腸鳥肚」。

馬英九辦公室晚上表示，馬英九今天既定行程本來就滿檔，因國民黨台北市黨部臨時邀約，馬英九利用空檔趕往現場致意，約在晚上6時 10 分轉赴下一個請客作東的行程。原本馬英九預期會遇到韓國瑜，但因現場人潮及媒體眾多，兩人沒有遇上，相信以後還有機會碰面。

馬英九8日晚上到新北參加韓國瑜造勢，遭韓粉噓下台，連日有許多馬粉或網友上馬英九臉書安慰、肯定馬，有4000多人上去留言。不過今晚馬與韓同場卻未同台、未同框，就有馬粉上馬英九的臉書留言「馬總統你今天快閃，你小心韓粉出征你臉書」，果然不久就有疑似韓粉的網友留言洗版，怒嗆「雞腸鳥肚，也不想想自己落難時是誰第一個站出來支持你幫你辦造勢活動」、「唉…你想怎樣啊！你為黨還是為氣…」、「我們是支持韓國瑜，不是支持你國民黨。」

也有網友表示「你還是去支持郭台銘好了，至少他把你當貴賓，且比草包有料多了，沒聽過好馬不吃回頭草嗎？」「馬總統支持您，不喜歡您的就不要幫他們就好」、「馬前總統，你應該要習慣韓粉的」。也有許多網友為馬英九打氣，肯定他8日拉起韓國瑜的手，為韓打氣。

(中時 )