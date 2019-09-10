羅伯．席勒：如何從人們的行為預測經濟衰退

近其美國各種知名經濟與財政專家熱烈討論經濟衰退的問題，他們從各種不同 角度都發現，美國經濟陷入衰退的風險正在快速升高，2020年底前陷入衰退的機率已逼近5成。曾獲2013年諾貝爾經濟學獎得主的耶魯大學教授羅伯．席勒(Robert J. Shiller)認為，明年底前美國陷入經濟衰退「一點都不令人意外」。

從美中貿易戰開始白熱化以來，媒體上有關美國經濟衰退風險的言論暴增，各種知名經濟學者、前任聯邦財政官員、前聯準會領導人，都陸續對美國經濟面臨衰退提出警告，甚至對衰退機率、發生時間和衰退起因都提出不同面向的分析，在美國各界已引起高度關注。

曾任職柯林頓政府財政部長的哈佛大學經濟學教授勞倫斯．薩默斯（Lawrence Summers）接受《富比士》採訪時說，他認為美國在2020年陷入衰退的可能性接近50%。在2008年金融危機之後，他從未像現在這麼擔心經濟衰退，美國經濟增長和通貨膨脹率可能會下降到接近零，然後會一直維持在極低的水準，像個黑洞一樣，被拉進去就出不來了。

而近期美國公佈的一系列經濟數據喜憂參半，某種程度上支持了薩默斯的觀點。最新數據顯示，美國本輪經濟擴張已經超過10年，國債市場多次傳出經濟或將步入衰退的預警信號，美國製造業3年來首度陷入萎縮。

儘管普遍認為目前失業率仍維持在歷史低位，消費增長良好，但薩默斯指出，低失業率意味著提升空間有限，且失業率的回升一向難以抑制，但消費者心理卻很容易波動，一旦他們察覺到「大事不妙」就會迅速發生轉變，導致一些行業失業率發生突變。

諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學教授羅伯特·席勒(Robert J. Shiller)最近在媒體上撰文表示，明年美國經濟陷入衰退的機率也許還不到50%，但衰退若在明年發生，他「一點也不意外」。

儘管當前美國與「零利率」尚有一定距離，但美聯儲（FED）主席鮑威爾（Jerome Powell）日前警告，利率越接近於零，貨幣政策刺激經濟的能力就越有限，這是央行面臨的最大挑戰，美聯儲需要推出其他的政策工具。

美聯儲前主席格林斯潘(Alan Greenspan)日前表示，美國經濟「是否陷入衰退繫於美股」。他指出，人們低估了美股的財富效應，在美股劇烈波動情況下，會產生難以預料且難以估量的影響。

他說，從長期來看，美國經濟正在「下沉」，原因在於福利開支劇增且人口老齡化加劇正在「抽空」國內儲蓄，而這意味著用於投資的資本正在減少。

(中時電子報)