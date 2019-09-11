美國一名男子第一次到女友家見她的父母，結果發現數月前，竟跟女友的媽媽發生一夜情，不小心吃了 「母子丼」，讓他超尷尬。

這名男子在論壇「Reddit」發文表示，前不久在夜店認識了一名女子，兩人相談甚歡之後交換電話，過沒幾天女子傳訊邀他到家吃飯，沒想到兩人幾杯酒下肚後，意亂情迷發生性關係，後因女子坦承自己非21歲，且已婚，2人就沒有再聯絡。

幾個月後，原PO在交友網站上認識一名19歲女子，兩人很快陷入熱戀，成了男女朋友，女友請他到家裡見家長，但原PO一進到女友家中就覺得很熟悉，後來見到女友媽媽更被嚇傻，原來女友的媽媽，竟是幾個月前發生一夜情的那位女子。

更糗的是，原PO在女友還沒介紹她媽媽之前，就先喊出未來岳母的名字，讓女友心生疑問追回，原PO只好說出實話，氣的女友當場提分手，因原PO深愛少女，被放生很難過，因而詢問網友是否有辦法挽回。

網友看到貼文似乎都束手無策，紛紛表示「那就吃母子丼啊」、「只能說悲劇」、「亂來的後果！沒有辦法」、「這媽媽也太浪了吧！其實你不該這麼直白」。但有網友建議「請媽媽幫忙！不一定有轉機」、「持續追求！畢竟都是過去式，誰都沒有想到會這樣啊」。

(中時電子報)