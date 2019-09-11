美國總統川普又因天氣再次創造話題！綜合外電報導，川普在抵達北卡萊羅納州航空站準備搭乘專機「空軍一號」前往造勢會場前夕，天空一道閃電打在專機附近，這一幕剛好被CNN一名製作人捕捉並分享至推特上，而川普也「盜用」了這張照，並稱這道閃電「驚人」。

報導指出，川普9日傍晚抵達北卡來羅納州「切裡波因特」陸戰隊航空站（MCAS Cherry Point）準備搭乘空軍一號前往州內另一座城市費耶特維爾（Fayetteville）替議員造勢時，正當飛機準備起飛前，天空劃過一道閃電，剛好打在待飛的專機附近，這幕怵目驚心的畫面剛好被CNN製作人拍到並分享至推特上，並稱暴風雨讓川普不得不取消他計畫的「多利安颶風受災之旅」

而愛用推特的川普也「盜用」了這張照，並在推特上寫著：「離開北卡來羅納州的切裡波因特，前往費耶特維爾。這太驚人了！」不過這場風雨並未阻止川普行程，他仍前往費耶特維爾參加造勢活動。

不過，川普推特也吸引不少網友前來朝聖吐槽，留言「不愧是天選之人」、「上帝：我失手了！」、「就差一點點…」。

多利安颶風不僅在美釀成嚴重災情，但也讓川普創造不少話題，如他聲稱「在颶風的風眼投放核彈加以破壞」的傳聞、預測颶風路徑卻死不認錯等。

(中時電子報)