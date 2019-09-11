中華男足10日在世足資格賽0比2不敵世界排名166的尼泊爾，「台灣隊長」陳柏良賽後說出重話，「對不起，我們輸掉一場『該贏』的比賽。這場比賽對台灣非常重要，輸球結果非常恥辱。我們可以輸，但不可以這麼沒有鬥志的輸掉一場比賽！」

陳柏良賽後並沒有點名單一球員，但沉重的說，如果中華隊沒有辦法像一個團隊、一個整體去踢比賽，「台灣足球不可能進步！」陳柏良強調，他認為台灣球員應該更加勇敢，不必害怕被責備，要明白責備不是針對個人，而是為了要更好，被批評是必要的。

說中華隊沒有鬥志，也許很嚴厲，但不可否認的是，中華隊此役太早丟球，接著一路苦追卻打得凌亂，像是無頭蒼蠅。另一方面，包括6月在高雄的國際友誼賽被尼泊爾1比1逼和，中華隊也是死球防守丟球，就整場比賽而言，搶點頭槌反而是尼泊爾較具優勢，讓人難以接受。

「頭槌真的有不如對手的感覺，」中華隊前鋒陳瑞杰坦承說，明明平均身高占優，但頭槌幾乎都是對手頂到，「他們跑動很積極，可能是原因之一。」而陳瑞杰上半場補時前有機會攻入追平球卻頂偏，也讓他懊惱不已。

談到兩次交手都靠死球攻擊破門，尼泊爾的瑞典籍教頭卡林（Rolf Johan Kalin）表示，這種進球通常要有點運氣，但尼泊爾以小搏大，本來就要把握各種機會，「那顆進球我們有很好的吊中球，以及很好的跑位配合，相較之下，我們的對手在死球防守方面，似乎沒有我們準備得好。」

中華隊英籍教頭蘭卡斯特（Louis Lancaster）則說，死球的確是比賽非常重要的部分，失球的原因很多，可能與戰術、技術甚至信心都有關係，他還沒有看影片去分析今天的失球，「但防守死球最重要的部分，也許是不要給對方這種機會。」也就是說，中華隊開賽3分鐘左後衛洪子貴的傳球直接被對手攔截，被迫犯規給對方不錯的右前場自由球位置，也是一個要命的失誤。

(中時電子報)