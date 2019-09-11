因為薪資喬不攏，約4,000名英國航空（British Airways）機師9日、10日發起大罷工，英航這兩日從英國出發的所有航班幾乎停飛，機票也跟著飆漲，最誇張的要屬倫敦飛法國尼斯（Nice）的單程航班，總航程不到2小時，票價竟飆漲至1,272英鎊（約新台幣49,000元），漲了近22倍，相當於飛一小時就要價台幣2萬塊，而這還只是廉價航空的價格。

4,000名英國航空機師9日、10日首次大罷工，嚴重影響旅客往返英國與其他地區的航班。

英國航空機師周一起發起史上首次大罷工，同時也是該航空有史以來面臨的最大罷工事件，幾乎所有從英國起飛的班機全數停飛，受影響航班達1,600班次，約28萬旅客行程受阻，趕忙改搭其他航空飛機。

英國作為全球商務、觀光重鎮，每日出入境人數眾多，近乎100%英國航空班次停飛，牽一髮動全身，從英國出發的機票因此一票難求，價格大飆漲，有的航線漲幅甚至高達近22倍。美國有線電視新聞網（CNN）報導，漲幅最誇張的要屬倫敦飛法國地中海城市尼斯的航班，周一傍晚出發的廉航易捷航空（easyJet）班機，單趟航程不到2小時，竟要價1,272英鎊（約新台幣49,000元），相當於乘客搭機一小時，就要花費超過台幣2萬元，這個票價還不包含指定座位、託運行李、機上飲食，儘管機票貴翻天，當天下午一樣賣光光。

尼斯是通往法國南部、義大利北部沿海的重要要塞，英航大罷工對這個航線的影響特別嚴重，周一、周二尼斯飛往倫敦的8個例行易捷航空班機機位已全數銷售一空，就連周三、罷工結束後第一個工作日的飛機，單程也要價448.5英鎊（約新台幣17,323元），周三晚，英航復飛後的票價，單趟也要694英鎊（約新台幣26,805元）。一般來說，9月平常日倫敦飛尼斯的英航票價只要58英鎊（約新台幣2,240元），對比現在最貴的易捷航空票價，飆漲了近22倍之多。

罷工也讓商務客荷包大失血，周一倫敦飛埃及開羅的單趟經濟艙票價高達2,502英鎊（約新台幣96,688元），全程航程不到5小時，換句話說每小時就要500英鎊（約新台幣19,322元），平時英航倫敦飛開羅機票只要415英鎊（約新台幣16,037元）。

長程航班票價也大受影響，以倫敦飛東京為例，旅客若周一搭乘日本航空（Japan Airlines）優質經濟艙出發、周三換坐英航一般經濟艙回程，現在票價是2,704英鎊（約新台幣10.4萬元），不過過去一年來，這個航線的平均票價約只有568英鎊（約新台幣21,949元）。

(中時電子報)