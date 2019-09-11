中華男足10日以0比2不敵世界排名166的尼泊爾，但在這場令人失望的敗仗中，18歲的「甜甜圈弟弟」沈子貴（Will Donkin）卻是少數亮點。年僅18歲的他首次替中華隊先發，除了不斷在邊路襲擾客隊防線，上半場一次中路快攻，更以連兩次鬼神迴旋突破防守者，讓現場4780名觀眾驚呼連連。

「那幾個動作完全是直覺反應，完全沒有多想。」沈子貴賽後靦腆微笑著說。事實上，沈子貴當時連兩次迴旋過人，可不是一樣的招式，第1次他是以雙腳夾著球轉身過人，絕對是五顆星的高難度，第2次則是比較常見的腳底拉球迴旋，可惜要來第3次卻沒有成功，他苦笑說：「第2次時有點被踢到腳，可能有影響。」

沈子貴首次替中華隊先發出賽。（陳怡誠攝）

沈子貴是因為朱恩樂髖部受傷而頂上先發，英籍教頭蘭卡斯特（Louis Lancaster）則說，透過高強度的訓練，陣中每個人都在努力爭取表現機會，而他預測尼泊爾會比較退守，沈子貴的盤帶能力有機會拆解（unlock）對手防線，才推上先發。

可惜儘管拚滿90分鐘，沈子貴的首次先發仍以輸球作收，他表示只能繼續做好準備，努力拚下月15日對澳洲之戰。沈子貴表示，此前未與英超水晶宮俱樂部續約，是因為評估自己的年紀不能繼續踢預備隊，但英超球隊很少給自家農場機會。後來他到蘇格蘭俱樂部訓練，備戰中華隊，「接下來會找一支可以讓我踢一隊的俱樂部，應該近期就能宣布我的下一步了！」

(中時電子報)