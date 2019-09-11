上圖：中秋節時台灣西半部地區賞月機會也相當高，不過到了週日恐怕會因為低壓帶影響，不確定性增大。(圖/氣象局)下圖：周末95W移到台灣東方後，北海岸、東半部的降雨都會變多，其他地方午後陣雨的機率，也會提高。(圖/摘自台灣颱風論壇｜天氣特急 FB)

中秋節3天連假即將到來了！氣象局製作一張圖說明全台天氣變化的狀況。中秋節當天是多雲到晴的天氣，而屆時台灣西半部地區賞月機會也相當高；到了周日恐怕會因為低壓帶影響，水氣增多，不確定性增大。

在菲律賓東方海面因屬季風低壓帶的環境，這當中有熱帶擾動易於發展，中秋前後熱帶擾動將逐漸接近臺灣東方海面，其發展的位置、強度和路徑仍須再觀察。

中秋節當天（周五 13日）臺灣附近吹的是微弱東北風，預估迎風面的基隆北海岸、北部山區及東北部地區雲量略多；大臺北、花東地區月娘仍可從雲縫中露臉；西半部地區則較有機會欣賞到皓月當空的美麗景緻。

周日（15日）受到低壓帶影響，迎風面北部、東半部則會有短暫陣雨，中南部也要留意午後雷陣雨雨勢。

是否可賞月成功看到月亮？氣象局表示，中秋節當天宜蘭及基隆北海岸雲量偏多，看見月亮機率較低。大台北、花東地區也有些雲，得碰運氣。但是，西半部大致上賞月機率都不錯。

另外，位於菲律賓東方的熱帶擾動（95W），是否會成颱風並且影響台灣天氣？臉書粉專「台灣颱風論壇 天氣特急」表示，95W現在的結構還是很混亂，因為範圍過大，讓它整合時間會花的很久，連未來能不能成氣候都是大問號，「95W成颱撞過來的機會，短期內不高」。但是，95W即使沒有成颱，在周末時95W移到台灣東方後，會加強台灣上空的偏東風，也會帶水氣，「北海岸、東半部的降雨都會變多」。

(中時電子報)