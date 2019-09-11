趙麗穎約會馮紹峰被捕獲，被指身材似乎還沒恢復。（圖／翻攝自微博）

大陸演員趙麗穎和馮紹峰去年10月官宣結婚，並在今年3月迎來兒子誕生，但結婚不到一年卻被瘋傳離婚，讓男方不得不發聲明喊告，反擊惡意網路謠言，而趙麗穎停工許久，上月底終於復出，讓粉絲相當興奮，近日更有民眾捕獲小倆口出遊約會，照片一PO上網，立刻引起關注。

有網友10日曬出趙麗穎和馮紹峰一起出遊的照片，可見馮紹峰穿著黑T搭配迷彩短褲，走在前頭似乎在向其他人揮手打招呼，而趙麗穎跟在他後頭，穿著粉紅色寬鬆長帽T，玩起下衣失蹤大露美腿。兩人走在一起時，趙麗穎一手搭老公肩，另一手摟著對方的腰，很有老夫老妻的恩愛感，甜蜜的小細節直接打臉之前的婚變傳聞。

另外，有不少網友發現在零修圖的照片下，趙麗穎看似比以往圓潤一些，直指她露出的小腿甚至比一旁的馮紹峰粗，覺得她身材還沒恢復，但也有人認為她產後半年恢復成如此已經很厲害，期待女神復出的新作品。

(中時電子報)