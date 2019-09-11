蕭煌奇今年首度演舞台劇，也藉舞台劇靈感、日前宣佈推出《人生劇場放映中》巡迴演唱會，將於11月30日在台北小巨蛋開唱。蕭煌奇接受中時專訪時，說到自己看不見，在排練舞台劇時得聽聲音走位，平常對聲音也很敏感，他也透露自己有台攝影機，有空就會把環境及人事物錄下。蕭煌奇說，一般人用照片紀錄人生，自己則用有聲音的照片，期待有天如果還能看得見這個世界，希望回顧這些有趣片段。

蕭煌奇說，錄影下來是想看自己10年前跟10年後的改變，因為現在看每個人都是模糊的，或許之後再也沒機會看到這些人，但至少會留下他的聲音，每次錄影前，也會口說敘述一段當下的情況。

他回憶曾錄下的片段，有次在日本凌晨4點起床上廁所，但一直打不開門，傳訊息給所有人求助也沒人回，本來想用礦泉水瓶子，但瓶口太小，後來才用塑膠袋「解放」，當下就把整個過程錄下來。

另外一次在大陸飯店，浴室內放許多瓶瓶罐罐，洗澡時沒有特別注意，很習慣地直接拿起來往頭上倒，結果瞬間頭皮發涼，一聞才發現是漱口水，讓他趕緊開水龍頭洗淨，當下也拿攝影機錄下這段往事，記錄自己的糗樣。蕭煌奇《人生劇場放映中》演唱會門票熱賣中，購票請洽寬宏藝術。

蕭煌奇將於11月30日於台北小巨蛋舉行「人生劇場放映中」演唱會。（盧禕祺攝）

(中時 )