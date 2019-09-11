AKB48 Team TP日前宣布將召募二期團員，她們日前去馬來西亞宣傳，隊長陳詩雅開心分享這次去馬來西亞宣傳的時候，特別到雙子星大樓拍照，為了能夠拍到人跟完整的雙子星大樓，平常筋很軟的她，把自己摺成像釘書機一樣，整個彎下腰來幫成員們拍照，才終於拍到人和大樓都入鏡的美照，非常開心。團員邱品涵說：「這次是我第一次去馬來西亞。我印象最深刻的大概是第一次吃了榴蓮，覺得味道口感都很奇特自己應該是喜歡這種詭異的味道！」

團員周佳郁表示除了去馬來西亞宣傳吸引大馬女孩加入之外，也特別選擇年輕人最多的台北西門町和信義商圈街頭發招募傳單宣傳，團員蔡伊柔說：「走上街頭我都採取星探鎖定法，會直接鎖定可愛的妹妹，很多當場就直接報名了很有成就感，看到可愛的女生，我們會一群人衝過去，往往被我們鎖定的目標都會發出高分貝的驚嚇聲，覺得這個應該也是評比重點，會非常有趣希望之後可以看到很多可愛的二期生。」此外，召募二期團員報名截止時間至9月30日。

(中時 )